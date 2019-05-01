Хотимчанка Ольга Летникова удостоена почётного звания — «Человек года Могилевщины» .

Источник материала: Новости Хотимска

1 мая во Дворце культуры области состоялось торжественное мероприятие «Трудовая слава Могилевщины!», на котором награждались победители областного конкурса с присвоением звания «Человек года Могилёвщины-2018». А затем победителям были вручены свидетельства о занесении на Доску почёта области.

Наша хотимчанка Ольга Летникова стала победителем ежегодного областного конкурса, и удостоена почётного звания — «Человек года Могилевщины» .

Ольга Александровна – волонтёр РО ОО «БРСМ», учитель географии СШ №2, молодой перспективный специалист, получивший уже не одну награду. Под непосредственным её руководством находится ПО ОО «БРСМ», она является старшим вожатым пионерского отряда имени А. Гайдара. В списке её достижений Диплом II степени по итогам областного этапа конкурса информационно-методических материалов «Лучший опыт: методика и технология работы волонтерских отрядов», номинация «Волонтёрство в ЗОЖ», победа в областном конкурсе ОО «БРСМ» «Волонтер года» в номинации «Лучшая обучающая программа для волонтеров» и это ещё не всё. А ведь волонтёрство — это не просто занятие от скуки, или работа, которая требует исполнения обязанностей, это призвание. Добрые и идущие от души дела может выполнять только человек с огромным и чистым сердцем! Ольга Летникова нашла своё призвание. Её добровольческие инициативы распространяются на многие сферы деятельности — работа с детьми, инвалидами, пожилыми людьми; помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; здоровый образ жизни; экологическая защита; помощь животным и многое другое. Ведь волонтёрство, это в каком-то смысле порыв души, оно не может ограничиваться одним направлением.

Дарья КОРНЕВА