Источник материала: Myfin



Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend

Мероприятие соберет на одной площадке более 800 ИТ-предпринимателей, инноваторов, инвесторов, представителей традиционного бизнеса и студентов.

Среди спикеров будут представители международного бизнеса и инвестиционного рынка. Известные ИТ-предприниматели и успешные инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.