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Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend

02.05.2019 14:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend
Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend

Мероприятие соберет на одной площадке более 800 ИТ-предпринимателей, инноваторов, инвесторов, представителей традиционного бизнеса и студентов.

Среди спикеров будут представители международного бизнеса и инвестиционного рынка. Известные ИТ-предприниматели и успешные инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.

 
 
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14 мая 2019 г. состоится инвестиционный форум Gomel Invest Weekend. Организатор мероприятия центр поддержки предпринимательства Стартап Технологии .
 
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