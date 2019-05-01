|
Дмитрий Гурский станет хедлайнером конференции Gomel Invest Weekend
Источник материала: Myfin
Мероприятие соберет на одной площадке более 800 ИТ-предпринимателей, инноваторов, инвесторов, представителей традиционного бизнеса и студентов.
Среди спикеров будут представители международного бизнеса и инвестиционного рынка. Известные ИТ-предприниматели и успешные инвесторы поделятся опытом создания компаний с нуля, привлечения инвестиций и масштабирования стартапов на зарубежные рынки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 мая 2019 г. состоится инвестиционный форум Gomel Invest Weekend. Организатор мероприятия центр поддержки предпринимательства Стартап Технологии .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)