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Где в Минске 9 мая будет салют

02.05.2019 14:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Где в Минске 9 мая будет салют
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Буквально сегодня подготовлен приказ министра обороны о праздновании Дня Победы, в соответствии с которым 9 мая 2019 года в 23.00 состоится праздничный салют 30 залпами в Минске и областных центрах Беларуси: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве», – сказал Сергей Иванов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Салют в Минске 9 мая дадут с шести огневых позиций.
 
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