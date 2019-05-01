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Где в Минске 9 мая будет салют
Источник материала: Myfin
«Буквально сегодня подготовлен приказ министра обороны о праздновании Дня Победы, в соответствии с которым 9 мая 2019 года в 23.00 состоится праздничный салют 30 залпами в Минске и областных центрах Беларуси: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве», – сказал Сергей Иванов.
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Салют в Минске 9 мая дадут с шести огневых позиций.
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