Где в Минске 9 мая будет салют

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«Буквально сегодня подготовлен приказ министра обороны о праздновании Дня Победы, в соответствии с которым 9 мая 2019 года в 23.00 состоится праздничный салют 30 залпами в Минске и областных центрах Беларуси: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве», – сказал Сергей Иванов.