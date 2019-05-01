Минфин Беларуси исполнил республиканский бюджет в I квартале с профицитом 2,8% ВВП

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси в январе-марте 2019 года исполнило республиканский бюджет с профицитом Br0,8 млрд, или 2,8% ВВП, сказано в сообщении ведомства.

Доходы республиканского бюджета в январе-марте составили Br5,34 млрд (22,5% годового плана), расходы – Br4,53 млрд (20,5%).

За январь-март поступление НДС сложилось в сумме Br2,17 млрд (25% годового плана), налога на прибыль – Br177,6 млн (10,3%), акцизов – Br636,1 млн (25,9%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,16 млрд (26,5% плана год).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность профинансированы на Br2,19 млрд (21,3%), на финансирование национальной экономики – Br665,3 млн (20%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) из республиканского бюджета направлено Br916 млн (19,6%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-марте исполнен с дефицитом Br0,01 млрд (0,04% ВВП) в результате поступления доходов на Br3,67 млрд (24,4% годового плана) и расходов в сумме Br3,68 млрд (24,8% плана на год).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) в январе-марте 2018 года исполнен с профицитом Br1,67 млрд (5,8% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления составили Br12,26 млрд (23,7% годового плана), расходы – Br11,15 млрд (22,2%).

В 2018 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br4,7 млрд, или 3,9% ВВП, в 2017 году – с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.

Принятый бюджет на 2019 год планируется исполнить с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП, при доходах на уровне Br23,7 млрд (рост на 0,8% к 2018 году), расходах - Br21,98 млрд (рост на 5,1% к исполнению в 2018 году).