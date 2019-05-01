Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Минске, планируют выдать специальный GPS-кулон

Источник материала: Интерфакс

К 75-летию освобождения Беларуси планируется запуск новой услуги – каждый ветеран, проживающий в Минске, получит мобильное устройство, оборудованное GPS-трекером и датчиком падения с круглосуточной поддержкой операторов кол-центра.

"В настоящее время вопрос о введении данной услуги находится на согласовании в Минюсте. Данное устройство позволит нашим ветераном самостоятельно проживать в привычных домашних условиях", - рассказала зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, уже проводилась предварительная апробация устройства и отзывы ветеранов были положительными. "Они говорили о том, что такой вид поддержки им нужен", - отметила И.Дудка.

"Устройство будет в виде кулона на шею, даже если человек упадет, от падения оно сработает. А так нажимается кнопочка и человек говорит, его слушает специалист кол-центра, который может в случае чего связаться с родственниками или экстренными службами", - пояснил замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

И.Дудка также добавила, что специалисты службы поддержки также будут раз в день связываться с человеком, чтобы просто узнать, как он себя чувствует. "Плюс ветераны обращаются в кол-центр и просто поговорить", - рассказала И.Дудка.