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Лукашенко: не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию

02.05.2019 13:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Федерацию профсоюзов Беларуси принимать более активное участие в мониторинге за ценообразованием в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

"Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее", - сказал А.Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой в четверг.

По словам главы государства, особенно важным вопрос стоимости товаров является для малозащищенных групп населения, в частности ветеранов, пенсионеров. "Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, - это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас", - отметил президент.

А.Лукашенко напомнил, что он уже высказывался о необходимости проводить мониторинг ценообразования со стороны ФПБ, и поинтересовался, каким образом в настоящее время налажена эта работа. "Я просил проконтролировать, создать стройную, четкую систему и контролировать цены в Беларуси. Как здесь обстоят дела? И почему люди постоянно обращают наше внимание при любых социологических опросах на эту проблему? Это проблема в ряду первых", - сказал президент.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в марте 2019 года выросли на 0,4%, с начала года - на 2,6%.

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси не должна превысить 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Федерацию профсоюзов Беларуси принимать более активное участие в мониторинге за ценообразованием в стране,...
 
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