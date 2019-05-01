Ветераны ВОВ получат до Br2 тыс. ко Дню независимости Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Ко Дню независимости Беларуси ветераны Великой Отечественной войны получат разовую материальную поддержку в размере от Br650 до Br2 тыс., планируется все выплатить в первых числах июня, сообщил замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

"В преддверии 75-летия освобождения Беларуси государством приняты меры по материальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с указом президента №118 будет произведена выплата единовременной материальной помощи: по Br 2 тыс. - Героям Советского Союза, по Br1,5 тыс. - инвалидам и участникам войны, а также лицам принимавшим участие в разминировании территории. По Br800 - труженикам тыла и другим категориям, и по Br 650 - гражданам, пострадавшим от последствий войны", - заявил А.Румак на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что проведена масштабная разъяснительная работа, направлены рекомендации в органы по труду, занятости и соцзащите, чтобы все выплаты, которые начнутся с 1 июня, были проведены без сбоев. "Постараемся максимально осуществить выплаты в первые дни июня", - сказал А.Румак.

Замминистра также отметил, что ветераны Великой Отечественной войны получают пенсии, значительно выше размера средней пенсии в Беларуси. По его словам, максимальную пенсию получают Герои Советского Союза. "На сегодняшний день пенсии ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от войны, составляют от Br530 до Br800. Для сравнения, средний размер пенсий по возрасту в мае текущего года составит, по наши расчетам, Br418,4", - сообщил замминистра.