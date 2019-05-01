|
ЧМ-2019. Беларусь с разницей в три шайбы обыграла Словению
Источник материала: СТВ
Сборная Беларуси по хоккею идет без поражений на чемпионате мира в Нур-Султане. В очередном противостоянии подопечные Андрея Сидоренко переиграли Словению – 4:1. В составе нашей команды отличились Шарангович, Евенко, Платт и Демков. На турнире белорусам предстоит провести матчи против лидеров – сборных Казахстана и Южной Кореи.
Ближайшая встреча с участием наших ребят состоится в субботу, 4 мая против команды-хозяйки турнира. Стартовое вбрасывание намечено на 14:30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею идет без поражений на чемпионате мира в Нур-Султане. В очередном противостоянии подопечные Андрея Сидоренко переиграли Словению – 4:1. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)