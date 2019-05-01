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В Ганцевичах маленький мальчик попал в больницу из-за ожога

02.05.2019 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ганцевичах ненадолго оставленный без присмотра мальчик дотронулся до горячего утюга.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 30 апреля в Ганцевичах в больницу с термическим ожогом тыльной стороны левой кисти поступил годовалый ребёнок.  

Выяснилось, что утром 29 апреля малыш прикоснулся к утюгу, который его мать оставила на полу после глажки. Гражданка пошла в детскую, но услышала плач, после чего быстро вернулась к сыну.  

Сначала мама и бабушка самостоятельно оказали первую медпомощь, а затем обратились к медработникам. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, его жизнь вне опасности.  

По факту инцидента проводится проверка.  

Весной 2019 года в Пинске отравился 2-летний мальчик.  

Ребёнок выпил дезинфицирующее средство – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. В Ганцевичах ненадолго оставленный без присмотра мальчик дотронулся до горячего утюга.   Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 30 апреля в...
 
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