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Учёные назвали лучшее время для физических упражнений
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. Группа учёных из научно-исследовательского Института Вейцмана пришла к выводу, что тренироваться лучше по вечерам.
Как
Мышей помещали на беговые дорожки и наблюдали, в какое время дня грызуны были активнее. Также исследовалась реакция организма на нагрузки. Вскоре стало понятно, что лучший результат мыши показывают ближе к концу своего активного периода (вечеру дня для мыши) – примерно на 50% лучше, чем в утреннее время. В вечернее время организм подопытных вырабатывал больше энергии и активнее сжигал жир.
После этого учёные решили проверить свои выводы на людях. Дюжину добровольцев подвергли аналогичным исследованиям. Выяснилось, что по вечерам люди потребляют меньше кислорода, что делает тренировки эффективнее.
Один из авторов исследования отметил, что на физиологию и обмен веществ любых светочувствительных организмов оказывают влияние циркадные ритмы. Отсюда и разница в эффективности тренировок в зависимости от времени суток.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как циркадные ритмы помогают с похудением.
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Новости Израиля. Группа учёных из научно-исследовательского Института Вейцмана пришла к выводу, что тренироваться лучше по вечерам. Как сообщает Medical Xpress,...
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