﻿ Учёные назвали лучшее время для физических упражнений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные назвали лучшее время для физических упражнений

02.05.2019 14:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Группа учёных из научно-исследовательского Института Вейцмана пришла к выводу, что тренироваться лучше по вечерам.  

Как сообщает Medical Xpress, исследователи провели эксперименты сначала с мышами, а затем – с людьми. Учёные хотели выяснить, в какое время суток достигается максимальный эффект от упражнений.  

Какую опасность несёт в себе высокий пульс?  

Мышей помещали на беговые дорожки и наблюдали, в какое время дня грызуны были активнее. Также исследовалась реакция организма на нагрузки. Вскоре стало понятно, что лучший результат мыши показывают ближе к концу своего активного периода (вечеру дня для мыши) – примерно на 50% лучше, чем в утреннее время. В вечернее время организм подопытных вырабатывал больше энергии и активнее сжигал жир.  

Учёные назвали лучшее время для физических упражнений

После этого учёные решили проверить свои выводы на людях. Дюжину добровольцев подвергли аналогичным исследованиям. Выяснилось, что по вечерам люди потребляют меньше кислорода, что делает тренировки эффективнее.  

Учёные нашли специю, которая повышает выносливость организма  

Один из авторов исследования отметил, что на физиологию и обмен веществ любых светочувствительных организмов оказывают влияние циркадные ритмы. Отсюда и разница в эффективности тренировок в зависимости от времени суток.  

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как циркадные ритмы помогают с похудением.  

Сбои в режиме питания и сна приводят к набору веса – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. Группа учёных из научно-исследовательского Института Вейцмана пришла к выводу, что тренироваться лучше по вечерам.   Как сообщает Medical Xpress,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин Беларуси исполнил республиканский бюджет в I квартале с профицитом 2,8% ВВП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика