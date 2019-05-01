В Дубае появится струнный транспорт SkyWay

Источник материала: Tut.by

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, одобрил возведение в Дубае городской транспортной системы SkyWay. Об этом сообщается в официальном Twiiter-аккаунте политика.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Там же пишется, что «проект SkyWay, 15-километровая городская транзитная система, будет перевозить пассажиров между небоскребами в Дубае на 21 станции».

Ресурс Dubai Media Office уточняет , что черты проекта Skypods (так SkyWay представляют в Эмиратах) относится «уникальный дизайн станций и наличие поддерживающих рельсы опор, простирающимися вдоль всего пути». Кроме того, проект «должен быть гармоничен по отношению к метро в Дубае».

Напомним, под брендом SkyWay генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта». По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей. Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах. И хотя в активной фазе проект находится уже более 10 лет, до сих пор нет ни одного коммерческого образца техники. Раньше инженер уже пробовал запустить свои проекты в России и Литве. Однако успехом его инициативы не увенчались, а в Литве против него и вовсе выдвинули подозрения в мошенничестве. Позже у бывшего сотрудника SkyWay со счета исчезли доли компании. Развивается SkyWay за счет инвестиций, в том числе физических лиц со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании.