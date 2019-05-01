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21-летний белорусский хоккеист перешел в клуб КХЛ

02.05.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральный нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич принял контрактное предложение хоккейного клуба "Торпедо" из Нижнего Новгорода, сообщает официальный сайт российской команды.


Андрей Белевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Рослый форвард (187 см) в последние годы выступал в чемпионате Беларуси, где отличался высокой результативностью. В прошедшем сезоне 21-летний хоккеист стал лучшим снайпером команды "Динамо-Молодечно" в регулярном чемпионате, забросив 19 шайб. В плей-офф с 8 (5+3) очками Андрей Белевич стал третьим бомбардиром команды вслед за Станиславом Кучкиным и Артуром Гаврусом, набравшим по 10 (7+3) баллов.

Андрей Белевич уже не один год привлекается в состав национальной сборной Беларуси, за которую сыграл 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка в товарищеских матчах и турнирах. Но на чемпиоантах мира пока не сыграл. Зато защищал цвета сборной Беларуси на юниорском (U18) и двух молодежных (U20) чемионатах мира. Лучший форвард и лучший снайпер молодежного чемпионата мира-2016/17 в дивизионе IA, вице чемпион Беларуси в составе минской "Юности" (2016/17), лучший молодой хоккеист чемпионата Беларуси-2016/17.

Соглашение с нижегородским "Торпедо" позволит выступать игроку как в КХЛ, так и в ВХЛ.

 

 
 
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Центральный нападающий сборной Беларуси принял контрактное предложение хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
 
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