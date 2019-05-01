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Лукашенко: Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию

02.05.2019 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко: Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию

Александр Лукашенко подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один.

«Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», – сказал президент Беларуси, встречаюсь с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Особенно важным вопрос стоимости товаров является для малозащищенных групп населения, в частности ветеранов, пенсионеров, считатет глава государства.

«Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, – это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас», – обратил внимание он.
 

 
 
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Александр Лукашенко подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один.
 
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