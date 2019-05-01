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Лукашенко: Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию
02.05.2019 15:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один.
«Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», – сказал президент Беларуси, встречаюсь с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.
Особенно важным вопрос стоимости товаров является для малозащищенных групп населения, в частности ветеранов, пенсионеров, считатет глава государства.
«Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, – это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас», – обратил внимание он.
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Александр Лукашенко подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один.
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