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Праздничный концерт воспитанников Воскресной школы, посвященный празднику Пасхи, состоялся 28 апреля

02.05.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Христос воскрес!

Праздничный концерт воспитанников Воскресной школы, посвященный празднику Пасхи, состоялся 28 апреля 2019 года по окончании Великой вечерни в Свято-Христорождественской церкви г. Кобрина.

Праздничный концерт воспитанников Воскресной школы, посвященный празднику Пасхи, состоялся 28 апреля

В программе прозвучали вокальные номера, сценки, стихи и песнопения посвященные празднику. Без сомнения дети подготовились усердно. В подготовке им помогали учителя Воскресной школы и их родители. Зрителями концерта стали многочисленные прихожане и гости прихода.

По окончании концерта кружок рукоделия Воскресной школы организовал выставку детского творчества. Были представлены расписные бутылочки, горшочки, тарелочки, баночки в стиле декупаж, детские открытки, а также красивые, оригинальные Пасхальные яйца в корзинках и блюдцах. Все присутствующие получили неудержимый прилив душевной теплоты и радости.

На выходе из храма собралось множество желающих подняться на колокольню и позвонить в колокола, чтобы возвестить всему миру — Христос Воскрес! Светлая Седмица — это единственное время, когда каждый желающий может беспрепятственно звонить в колокола сколь угодно раз.  

Христос Воскрес! Воистину воскрес!

 
 
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Праздничный концерт воспитанников Воскресной школы, посвященный празднику Пасхи, состоялся 28 апреля
 
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