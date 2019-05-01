Источник материала: Кобринский вестник

Христос воскрес!

Праздничный концерт воспитанников Воскресной школы, посвященный празднику Пасхи, состоялся 28 апреля 2019 года по окончании Великой вечерни в Свято-Христорождественской церкви г. Кобрина.





В программе прозвучали вокальные номера, сценки, стихи и песнопения посвященные празднику. Без сомнения дети подготовились усердно. В подготовке им помогали учителя Воскресной школы и их родители. Зрителями концерта стали многочисленные прихожане и гости прихода.

По окончании концерта кружок рукоделия Воскресной школы организовал выставку детского творчества. Были представлены расписные бутылочки, горшочки, тарелочки, баночки в стиле декупаж, детские открытки, а также красивые, оригинальные Пасхальные яйца в корзинках и блюдцах. Все присутствующие получили неудержимый прилив душевной теплоты и радости.

На выходе из храма собралось множество желающих подняться на колокольню и позвонить в колокола, чтобы возвестить всему миру — Христос Воскрес! Светлая Седмица — это единственное время, когда каждый желающий может беспрепятственно звонить в колокола сколь угодно раз.

Христос Воскрес! Воистину воскрес!