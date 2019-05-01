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Сооснователь CactusSoft открыл мебельную компанию и получил две награды на международном конкурсе дизайна

02.05.2019 15:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Андрей Решетин, муж небезызвестной IT-предпринимательницы Веры Решетиной, получил награду международного конкурса A'Design Award. Беларус представил свою мебель.

Для справки: A'Design Award – один из самых влиятельных конкурсов в области дизайна. Его цель – помочь в продвижении лучших работ по всем творческим направлениям и областям промышленности во всех странах мира. A'Design Award ставит своей задачей подтолкнуть проектировщиков и торговые знаки к созданию более качественных продуктов – так, чтобы они были полезны для общества.

Владелец минской фабрики крафтовой мебели Black Owl Андрей Решетин разработал кресло Bruk и стол Greenwich, которые и представил на состязании. В этом году судейская коллегия состояла из 209 титулованных дизайнеров, академиков и редакторов крупных изданий. Работы проверяли даже специалисты по интеллектуальной собственности, чтобы полностью исключить плагиат. Жюри высоко оценило коллекцию Решетина. В категории «Мебель, декоративные элементы и предметы домашнего обихода» его кресло завоевало серебряную награду, а стол – бронзовую.  





Отметим, что еще чуть менее двух лет назад Андрей Решетин работал в сфере IT. Он был сооснователем компании CactusSoft.

Фото обложки: из архива компании.

 
 
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Андрей Решетин, муж небезызвестной IT-предпринимательницы Веры Решетиной, получил награду международного конкурса A'Design Award. Беларус представил свою мебель. Для...
 
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