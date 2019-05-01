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Сооснователь CactusSoft открыл мебельную компанию и получил две награды на международном конкурсе дизайна
Источник материала: KYKY>
Андрей Решетин, муж небезызвестной IT-предпринимательницы Веры Решетиной, получил награду международного конкурса A'Design Award. Беларус представил свою мебель.
Фото обложки: из архива компании.
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Сооснователь CactusSoft открыл мебельную компанию и получил две награды на международном конкурсе дизайна
Андрей Решетин, муж небезызвестной IT-предпринимательницы Веры Решетиной, получил награду международного конкурса A'Design Award. Беларус представил свою мебель. Для...
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