Сооснователь CactusSoft открыл мебельную компанию и получил две награды на международном конкурсе дизайна

Источник материала: KYKY

Андрей Решетин, муж небезызвестной IT-предпринимательницы Веры Решетиной, получил награду международного конкурса A'Design Award. Беларус представил свою мебель.



Для справки: A'Design Award – один из самых влиятельных конкурсов в области дизайна. Его цель – помочь в продвижении лучших работ по всем творческим направлениям и областям промышленности во всех странах мира. A'Design Award ставит своей задачей подтолкнуть проектировщиков и торговые знаки к созданию более качественных продуктов – так, чтобы они были полезны для общества.



Владелец минской фабрики крафтовой мебели Black Owl Андрей Решетин разработал кресло Bruk и стол Greenwich, которые и представил на состязании. В этом году судейская коллегия состояла из 209 титулованных дизайнеров, академиков и редакторов крупных изданий. Работы проверяли даже специалисты по интеллектуальной собственности, чтобы полностью исключить плагиат. Жюри высоко оценило коллекцию Решетина. В категории «Мебель, декоративные элементы и предметы домашнего обихода» его кресло завоевало серебряную награду, а стол – бронзовую.











Отметим, что еще чуть менее двух лет назад Андрей Решетин работал в сфере IT. Он был сооснователем компании CactusSoft.

Фото обложки: из архива компании.