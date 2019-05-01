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В Калинковичском районе 4-летний мальчик упал в колодец и утонул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Калинковичском районе ребенок упал в колодец и погиб.
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Искать ребенка также начали родственники и соседи.
Мальчика обнаружили в техническом колодце, глубина которого составляла два метра, а вода поднималась на один метр. Ребенок погиб.
В апреле в Каменецком районе почти трое суток искали маленького мальчика. Он утонул в мелиоративном канале.
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе ребенок упал в колодец и погиб. По информации издания «Калинкавiцкiя навiны», происшествие случилось 30 апреля....
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