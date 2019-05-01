ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»

02.05.2019 17:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После разговора с Александром Лукашенко, депутат Европарламента продолжил общение с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В беседе Роландас Паксас поделился подробностями встречи с Президентом.

Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»

Роландас Паксас, депутат Европейского парламента:
Не секрет, что определенные политические силы в Литве и не только в Литве, строительство атомной станции используют для достижения политических целей.

Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию. Я предложил Президенту создать самую мощную международную экспертную группу тех стран, которые имеют опыт, и создать ту группу для мониторинга. Я понимаю, что эта станция будет построена, я понимаю, что она будет работать, я понимаю, что сейчас всем нужно идти навстречу, быть очень прозрачными, чтобы как можно больше вложить в безопасность этой станции.

Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»

Литовский гость провёл переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. На встрече стороны подтвердили возможность наладить конструктивное сотрудничество с Литвой в области ядерной энергетики. Глава Минэнерго подчеркнул, что главным приоритетом при строительстве БелАЭС является безопасность. Это не раз декларировалось и доказывалось на практике. Напомним, наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты и партнёрскую проверку. По ее итогам разработан национальный план действий. Также, Беларусь активно взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии и Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные станции.

Александр Лукашенко: Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После разговора с Александром Лукашенко, депутат Европарламента продолжил общение с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Велоклуб «Минск» одержал две победы за день в разных странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • продам мужскую ветровку вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика