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Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб. Чему предшествовала немалая работа.
Сырьё, загрязнённое органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба», вытеснено в резервуары станции «Унеча».
Теперь специалисты действуют по ранее утверждённому графику. Транзит углеводородов в Польшу и Украину пока не возобновлён.
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Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб....
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