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Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»

02.05.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб. Чему предшествовала немалая работа.

Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»

Сырьё, загрязнённое органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба», вытеснено в резервуары станции «Унеча».

Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»

Теперь специалисты действуют по ранее утверждённому графику. Транзит углеводородов в Польшу и Украину пока не возобновлён.

«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ
 
 
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Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб....
 
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