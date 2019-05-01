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Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

02.05.2019 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в выставочном центре рядом с Дворцом Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

Форум проводится вот уже в 23-й раз и собрал сотни средств массовой информации не только из нашей страны. В целом программа форума обещает быть более чем масштабной.

Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

Наш телеканал расскажет о том, как делаются новости. Презентация СТВ – на главной площадке форума. В его рамках в течение трёх дней состоятся круглые столы,  конференции и мастер-классы.

Александр Карлюкевич: Мы постарались, чтобы выставка «СМИ в Беларуси» носила насыщенный характер

По традиции, особое внимание будет уделено региональным СМИ. Отдельный день посветят пиару.

Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Представлено большинство ведущих изданий, которые работают у нас в стране, хотя экспонентов не так и много, потому что некоторые издания объединились в один стенд. Это коснулось региональных СМИ, которые представлены областями, т.е. СМИ Могилевской области, Гомельской области и других областей.

Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

Впервые в рамках выставки можно познакомиться и с сетевыми изданиями. Главными на форуме в 2019 году будут четыре темы: интернет-технологии, 75-летие освобождения Беларуси, II Европейские игры, уникальность малой родины.
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в выставочном центре рядом с Дворцом Независимости, сообщили в программе Новости «24...
 
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