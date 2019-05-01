﻿ «Мы включаем музыку, они веселятся». Как тренируют волонтёров II Европейских игр. 21.by
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«Мы включаем музыку, они веселятся». Как тренируют волонтёров II Европейских игр

02.05.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какое интересное упражнение делают волонтёры на тренингах для работы на II Европейских играх, рассказали в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Ребята, когда приходят, они ответственно относятся к обучению. И первое задание, которое они получают: наклейте себе имена на стикерах на грудь, берут в руки карточки, на которых написаны интересные факты, и мы начинаем соревнование.

У них 10 минут на то, чтобы подойти к каждому человеку в аудитории и задать какой-то вопрос, им нужно написать какой-то интересный факт об этом человеке. Кто выиграл, тот получил призы. Мы включаем музыку, они веселятся.

Они получают возможность сразу выйти из своей зоны комфорта, тут же пойти к чужому незнакомому человеку и с ним разговаривать, задать какие-то вопросы, они понимают, что у них ограничено время. Нет времени на формальности: «Так, ты кто? Быстро, что делал? Это умеешь, это знаешь». Написали и побежали дальше. В каждой игре есть какой-то смысл. Игры тоже подбирались специально, нам помогал наш штатный психолог.


 
 
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Какое интересное упражнение делают волонтёры на тренингах для работы на II Европейских играх, рассказали в программе «Большой город».
 
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