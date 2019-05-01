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«Мы включаем музыку, они веселятся». Как тренируют волонтёров II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Какое интересное упражнение делают волонтёры на тренингах для работы на II Европейских играх, рассказали в программе
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Они получают возможность сразу выйти из своей зоны комфорта, тут же пойти к чужому незнакомому человеку и с ним разговаривать, задать какие-то вопросы, они понимают, что у них ограничено время. Нет времени на формальности: «Так, ты кто? Быстро, что делал? Это умеешь, это знаешь». Написали и побежали дальше. В каждой игре есть какой-то смысл. Игры тоже подбирались специально, нам помогал наш штатный психолог.
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Какое интересное упражнение делают волонтёры на тренингах для работы на II Европейских играх, рассказали в программе «Большой город».
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