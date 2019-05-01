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Эксклюзивные сувениры и поездка на крупное спортивное мероприятие: как отблагодарят волонтёров II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Волонтёрство – это безвозмездная работа. Как будут поощрять волонтёров, которые будут работать на II Европейских играх, рассказали в программе
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Плюс ещё сувенирная продукция, которая разрабатывается для волонтёров, она специальная, её нельзя будет нигде купить, она уникальная. Мы сделаем им хорошее афтепати, чтобы такая финальная точка и ощущение того, что все мы это сделали.
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Эксклюзивные сувениры и поездка на крупное спортивное мероприятие: как отблагодарят волонтёров II Европейских игр
Волонтёрство – это безвозмездная работа. Как будут поощрять волонтёров, которые будут работать на II Европейских играх, рассказали в программе «Большой город». ...
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