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«Ей 81 один и она из Великобритании». Волонтёры почтенного возраста будут работать на II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Среди желающих стать волонтёром II Европейских игр были люди почтенного возраста. Сколько лет самому возрастному, рассказали в программе
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
И когда смотришь анкету таких волонтёров, там не хватает места для того, чтобы упомянуть все чины и регалии. Они прикрепляют свои благодарности, благодарственные письма, рекомендации с места работы. Ну, как не взять такого человека?
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«Ей 81 один и она из Великобритании». Волонтёры почтенного возраста будут работать на II Европейских играх
Среди желающих стать волонтёром II Европейских игр были люди почтенного возраста. Сколько лет самому возрастному, рассказали в программе «Большой город». Надежда...
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