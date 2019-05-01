﻿ «Я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня». Из каких стран будут волонтёры II Европейских игр. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня». Из каких стран будут волонтёры II Европейских игр

02.05.2019 16:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Много ли иностранцев будет среди волонтёров II Европейских игр, рассказали в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Будет 300 иностранцев. К нам приедут около 100 ребят из Российской Федерации. У нас будет очень много ребят из США, это люди, которые уехали когда-то на постоянное место жительства. Один из них писал: «Здравствуйте, я носитель двух языков, я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня. Я уже взял билеты, я знал, что вы меня возьмёте». Такие у нас тоже были ребята.


 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Много ли иностранцев будет среди волонтёров II Европейских игр, рассказали в программе «Большой город».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика