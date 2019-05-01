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«Я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня». Из каких стран будут волонтёры II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Много ли иностранцев будет среди волонтёров II Европейских игр, рассказали в программе
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
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«Я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня». Из каких стран будут волонтёры II Европейских игр
Много ли иностранцев будет среди волонтёров II Европейских игр, рассказали в программе «Большой город».
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