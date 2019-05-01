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«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Свыше 4 000 тысяч талантливых спортсменов из 50 стран-участников уже через считаные недели встретятся лицом к лицу во время II Европейских игр! С приближением масштабного события инфраструктура города заметно преображается. Каждый уголок Минска с радостью готов встретить новых гостей. Не остался в стороне и Заводской район.
Подробнее о подготовке этого уголка столицы к большому спортивному событию рассказываем в программе «Минск и минчане».
22 апреля в стенах администрации прошло масштабное совещание, на котором обсуждалась готовность заводчан встречать фанатов и участников. Ведь именно в этом районе расположился культурно-спортивный комплекс «Чижовка-Арена», где в рамках Игр пройдут соревнования по дзюдо и карате.
Олег Кучмасов, менеджер управления спортивными объектами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Особое внимание уделят и благоустройству прилегающих территорий.
Олег Кучмасов:
Так, до начала июня «Ремавтодор» проведёт масштабные работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети: рабочие обновят свыше 25 тысяч квадратных метров дорог! Восстановят тротуарную плитку вблизи спортивного комплекса, заменят 2 000 флагов и поставят 150 урн нового образца.
Немаловажную роль для администрации играет и обеспечение комфортного пребывания гостей столицы! Радует, что в Заводском районе хорошо развита гостиничная сеть. Общая единовременная вместимость – 413 номеров на 623 места! Все три гостиницы района подписали специальный меморандум о сдерживании цен на услуги в период проведения Игр, поэтому за свой кошелёк туристам переживать не придётся. Вторая задача – накормить, но и с ней успешно справляются.
Заводчане уверены: им есть, чем удивить искушенного заграничного гостя! На полутора гектарах зелёной зоны расположились реки Свислочь, Тростянка и живописное Чижовское водохранилище – визитная карточка района!
Отдельное внимание советуем обратить и на новую экотропу длиной почти в километр. Главная достопримечательность – её жители: редкие виды животных и птиц, занесённые в Красную книгу Беларуси.
Также распахнёт свои ворота для всех желающих заметно преобразившийся Минский зоопарк.
Невозможно будет обойти стороной и мемориальный комплекс Тростенец, который поведает об истории Великой Отечественной войны.
Кроме того, в Заводском районе в последнее время активно развивается промышленный туризм. Гости и жители столицы могут бесплатно посетить уникальный музей Минского автомобильного завода. Выставка из 200 экспонатов расскажет о становлении производства и достижениях отечественной марки.
До начала спортивного форума работники «Минскзеленстроя» разработают и создадут новые цветочные композиции. Появятся и подвесные кашпо. А, чтобы поддерживать чистоту и порядок, во время проведения Игр уборка будет организована в две смены. Чистота, порядок и красивое оформление улиц, конечно, немаловажны. Но куда важнее – доброжелательность и улыбки заводчан!
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«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр
Свыше 4 000 тысяч талантливых спортсменов из 50 стран-участников уже через считаные недели встретятся лицом к лицу во время II Европейских игр! С приближением...
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