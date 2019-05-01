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«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

02.05.2019 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Свыше 4 000 тысяч талантливых спортсменов из 50 стран-участников уже через считаные недели встретятся лицом к лицу во время II Европейских игр! С приближением масштабного события инфраструктура города заметно преображается. Каждый уголок Минска с радостью готов встретить новых гостей. Не остался в стороне и Заводской район.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Подробнее о подготовке этого уголка столицы к большому спортивному событию рассказываем в программе «Минск и минчане».

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска:
Оценка района к готовности к Европейским играм – 80%. Моё мнение: ни одна организация не должна оставаться равнодушной к проведению Европейских игр, потому что такое право для города выпадает нечасто.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

22 апреля в стенах администрации прошло масштабное совещание, на котором обсуждалась готовность заводчан встречать фанатов и участников. Ведь именно в этом районе расположился культурно-спортивный комплекс «Чижовка-Арена», где в рамках Игр пройдут соревнования по дзюдо и карате.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Олег Кучмасов, менеджер управления спортивными объектами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Лёд будет растоплен, будет полностью демонтировано оборудование, которое не требуется для проведения такого вида соревнований. Это хоккейные борта, стёкла. Мы панируем производить монтаж временных конструкций на большой арене с 1 мая, а малой ареной планируем заняться с 1 июня.

Особое внимание уделят и благоустройству прилегающих территорий.

Олег Кучмасов:
Будет функционировать фан-зона для болельщиков. В эту фанзону может пройти любой желающий, не имея билета. На фан-зоне будут организованы различные точки питания, точки активности, фотозоны. «Чижовка-Арена» является одним из самых современных сооружений города Минска, и всеми техническими делегатами, также представителями европейских, олимпийских комитетов, которые присутствовали на объекте, заявляли, что объект оснащён самыми современными системами. И потребности видов спорта с лихвой перекрываются возможностью объекта.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Так, до начала июня «Ремавтодор» проведёт масштабные работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети: рабочие обновят свыше 25 тысяч квадратных метров дорог! Восстановят тротуарную плитку вблизи спортивного комплекса, заменят 2 000 флагов и поставят 150 урн нового образца.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Сергей Масляк:
Это возможность представить свой город, свой район. И те туристы, те болельщики, которые приедут поддержать свои команды, будут в очередной раз удивлены тем хорошим сюрпризом, который представит город и Заводской район.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Немаловажную роль для администрации играет и обеспечение комфортного пребывания гостей столицы! Радует, что в Заводском районе хорошо развита гостиничная сеть. Общая единовременная вместимость – 413 номеров на 623 места! Все три гостиницы района подписали специальный меморандум о сдерживании цен на услуги в период проведения Игр, поэтому за свой кошелёк туристам переживать не придётся. Вторая задача – накормить, но и с ней успешно справляются.

Сергей Масляк:
На территории района насчитывается порядка 120 объектов общественного питания, которые внесут свою толику в проведение этих мероприятий. В частности – составление блюд национальных, традиционных. Чижовский рынок, который сможет порадовать гостей именно продукцией белорусского производства.

Заводчане уверены: им есть, чем удивить искушенного заграничного гостя! На полутора гектарах зелёной зоны расположились реки Свислочь, Тростянка и живописное Чижовское водохранилище – визитная карточка района!

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Отдельное внимание советуем обратить и на новую экотропу длиной почти в километр. Главная достопримечательность – её жители: редкие виды животных и птиц, занесённые в Красную книгу Беларуси.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Также распахнёт свои ворота для всех желающих заметно преобразившийся Минский зоопарк.

Сергей Масляк:
Проведена серьёзная работа по ремонту реконструкций вольеров. Очень серьёзная работа проведена по наведению порядка на территории зоопарка. Парк 900-летия города Минска, реконструкция которого была проведена перед чемпионатом мира по хоккею. На территории парка 900-летия располагаются аттракционы, лыжероллерная трасса, велодорожка, будут организованы услуги по прокату велосипедов.

Невозможно будет обойти стороной и мемориальный комплекс Тростенец, который поведает об истории Великой Отечественной войны.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

Кроме того, в Заводском районе в последнее время активно развивается промышленный туризм. Гости и жители столицы могут бесплатно посетить уникальный музей Минского автомобильного завода. Выставка из 200 экспонатов расскажет о становлении производства и достижениях отечественной марки.

Сергей Масляк:
Мы сейчас прорабатываем вопрос посещения нашего лидера в сфере IT-бизнеса. Посыл района такой, что не турист должен идти к нам, а мы должны идти к туристу. И туристам, гостям показать, какой красивый, уютный, наш любимый Заводской район.

«Точки питания, активности, фотозоны». Бесплатная фан-зона будет у «Чижовка-Арены» во время II Европейских игр

До начала спортивного форума работники «Минскзеленстроя» разработают и создадут новые цветочные композиции. Появятся и подвесные кашпо. А, чтобы поддерживать чистоту и порядок, во время проведения Игр уборка будет организована в две смены. Чистота, порядок и красивое оформление улиц, конечно, немаловажны. Но куда важнее – доброжелательность и улыбки заводчан!
 
Теги: Минск
 
 
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