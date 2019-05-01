﻿ «Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси. 21.by
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«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси

02.05.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей должна быть организована красиво, достойно и честно. Об этом 2 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси

Как правило, ФПБ принимает активное участие в электоральных кампаниях. Президент и сейчас попросил оказать поддержку на местах. В первую очередь это касается работы территориальных избирательных комиссий. И здесь опыт уже есть – представители профсоюзных организаций не раз входили в их состав.

Также глава государства отметил, что ждет в качестве кандидатов в депутаты выходцев из профсоюзов. Ведь на их стороне, без сомнения, и авторитет, и знания, и опыт.

«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я хотел бы еще раз напомнить, что мы находимся в таком довольно обширном электоральном цикле: парламентские, потом президентские выборы. И вы прекрасно понимаете, что более организованной (если сравнивать с КПСС), сплоченной организации, чем наши профсоюзы в Беларуси, ничего нет. Я не стану скрывать, что я хотел бы, чтобы вы, особенно на стадии парламентских выборов, были более вовлечены в этот процесс. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы в этом плане вы оказали поддержку на местах местным властям при формировании комиссии и организации всего предвыборного процесса.

Более того, я, конечно же, жду представителей профсоюзов на выборных участках, при выборах, кандидатами в парламент: и в Совет Республики, и в Палату представителей. Это опытные люди. Это люди из трудовых коллективов. И таких людей надо поднимать и выдвигать – хороших специалистов, которые могли бы работать в парламенте. Вы работали в парламенте, знаете, что это нелегкий труд. Поэтому нам очень важно, чтобы там были толковые люди.

Поэтому от предвыборной кампании далеко не уходите. Вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу. Вне зависимости от того, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные. Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс.

«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси

Также на встрече речь зашла и о ценообразовании. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос находится в первом ряду. В свое время Президент просил Федерацию профсоюзов создать четкую систему контроля. В итоге вот уже практически два года профсоюзный мониторинг цен проходит на постоянной основе. Ежемесячно рассматриваются 98 наименований продуктов из потребительской корзины. При этом охватывает мониторинг все районы страны. Под контроль попадают магазины шаговой доступности, государственные и негосударственные, сетевая торговля. Ежеквартальный отчет представляется в правительство и МАРТ.
 
 
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Новости Беларуси. Предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей должна быть организована красиво, достойно и честно. Об этом 2...
 
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