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Александр Лукашенко: Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Эту тему 2 мая обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства встретился с литовским депутатом Европарламента Роландасом Паксасом.
В послужном списке политика и должность – президент Литвы. Раньше в официальном статусе спикер не посещал нашу страну. Диалог коснулся двух тем. Стабилизации военно-политической обстановки в регионе Балтийского моря. Также разговор коснулся строительства БелАЭС и её безопасности. Александр Лукашенко отметил, что тема политизирована. В свою очередь, Паксас предложил создать мощную экспертную группу с постоянным мониторингом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что вы приехали, это будет хорошим началом обсуждения хотя бы тех проблем, которые между нами существуют. А базис, основа, на которой мы можем строить наши отношения, – это всегда и везде экономика.
Политический диалог между странами налажен более 25 лет назад. Литва – один из ведущих экономических партнёров нашей страны. В Беларуси работает более 600 компаний с участием литовского капитала, в Литве – порядка 250 предприятий с отечественными инвестициями.
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Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Эту тему 2 мая обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе...
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