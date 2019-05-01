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В Быхове после падения с пятого этажа мальчик получил ушибы и синяки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 мая в Быхове четырёхлетний мальчик упал с пятого этажа.
Как сообщает СК, ребёнок находился один дома. Пока сын спал, мама вышла в магазин. Около двенадцати часов утра проснувшийся мальчик зашёл на балкон, а затем выпал с него.
Пострадавший был доставлен в медучреждение с ушибами и ссадинами, жизни пациента ничто не угрожает.
По факту инцидента ведётся проверка.
На неделе в Ганцевичах в больницу попал годовалый малыш.
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Новости Беларуси. 1 мая в Быхове четырёхлетний мальчик упал с пятого этажа. Как сообщает СК, ребёнок находился один дома. Пока сын спал, мама вышла в магазин. Около...
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