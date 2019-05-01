В Быхове после падения с пятого этажа мальчик получил ушибы и синяки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 мая в Быхове четырёхлетний мальчик упал с пятого этажа.

Как сообщает СК, ребёнок находился один дома. Пока сын спал, мама вышла в магазин. Около двенадцати часов утра проснувшийся мальчик зашёл на балкон, а затем выпал с него.

Пострадавший был доставлен в медучреждение с ушибами и ссадинами, жизни пациента ничто не угрожает.

По факту инцидента ведётся проверка.

На неделе в Ганцевичах в больницу попал годовалый малыш.