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Аккредитованным на Евроигры в Минске иностранцам разрешено не регистрироваться
Источник материала: Интерфакс
Аккредитованные на II Евроиграх иностранцы освобождены от необходимости регистрации на территории Беларуси, сообщила пресс-служба президента Беларуси со ссылкой на подписанный 2 мая указ главы государства №164.
Также указом предусмотрено, что в дополнение к бесплатному проезду в минском городском пассажирском транспорте участникам и волонтерам Игр предоставлено право бесплатного проезда в пригородном пассажирском транспорте по маршрутам, связывающим столицу с Национальным аэропортом Минск и Заславлем.
Кроме того, документом внесены изменения в ряд ранее принятых указов, которые касаются организации соревнований. В частности, регулируются вопросы использования государственного имущества, эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, медицинского обслуживания участников и гостей II Европейских игр и другие практические вопросы их подготовки и проведения. Предусмотрены меры, позволяющие снизить стоимость организации этого масштабного события, отмечают в пресс-службе.
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в столице Беларуси – Минске. В крупнейшем спортивном форуме континента примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.
В соответствии с действующим законодательством, иностранцы, прибывшие в Беларусь на срок более 5 суток, обязаны зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания
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Аккредитованные на II Евроиграх иностранцы освобождены от необходимости регистрации на территории Беларуси, сообщила пресс-служба президента Беларуси со ссылкой...
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