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Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2019 году

02.05.2019 18:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №166 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2019 году", сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

"Документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 году, а также определены ее полномочия", - проинформировали в пресс-службе.

В состав комиссии включены члены правительства, Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов госуправления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Комиссия призвана обеспечить контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования", - пояснили в пресс-службе.  В числе обязанностей комиссии - принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема, осуществление приема граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний, а также обеспечение освещения ее в СМИ.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №166 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2019 году", сообщила пресс-служба главы...
 
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