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Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлен бесплатный проезд в поездах между Беларусью и Россией
Источник материала: Интерфакс
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 мая.
"Принятые меры позволят ветеранам Беларуси и России, освобождавшим нашу землю от гитлеровских оккупантов, бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах", - отметили в пресс-службе.
Там также пояснили, что возможностью бесплатного проезда ветераны смогут воспользоваться в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлен бесплатный проезд в поездах между Беларусью и Россией
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах...
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