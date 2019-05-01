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Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлен бесплатный проезд в поездах между Беларусью и Россией

02.05.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 мая.

"Принятые меры позволят ветеранам Беларуси и России, освобождавшим нашу землю от гитлеровских оккупантов, бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах", - отметили в пресс-службе.

Там также пояснили, что возможностью бесплатного проезда  ветераны смогут воспользоваться в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 
 
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Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах...
 
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