Условия внедрения сети 5G в Беларуси могут быть проработаны к сентябрю – глава Минсвязи

Источник материала: Интерфакс

Условия внедрения сети 5G в Беларуси прорабатывает рабочая группа, предварительные результаты ожидаются в сентябре, сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается в рамках рабочей группы, в которую входят и операторы, и госорганы. Мы пытаемся все мнения и варианты, которые могут быть, обобщить и найти тот путь, который для нашей страны будет самым эффективным", - сказал К.Шульган.

Глава Минсвязи отметил проблему отсутствия нормативной базы по технологии 5G ввиду ее новизны. "А это различный комплекс вопросов, которые кажутся рядовыми, но над ними надо подумать", - добавил он, назвав среди прочих вопрос платы за использование частот. "Надо подумать, чтобы плата не была такой, что тормознет развитие данной технологии", - пояснил глава Минсвязи.

"Предварительные результаты работы группы к сентябрю уже должны быть, в том числе по определению нормативной базы", - сказал К.Шульган.

В целом, как подчеркнул министр, 5G "это не только телефон, но и промышленность, беспилотный транспорт, интернет вещей". Поэтому задача внедрения 5G "это не задача запуска сотовой связи". "Все гораздо сложнее. Почему? Потому что устройств много. Как дать возможность управлять этим множеством устройств?" - заметил он.

Еще один вопрос, по словам К.Шульгана, заключается в том, "кому дать это право (управления сетью 5G – ИФ)". Кроме того, продолжил он, "частот на всех, чтобы эта технология работала хорошо, тоже недостаточно". "Это еще и такие финансовые затраты, каких не было до сих пор", - добавил глава Минсвязи.