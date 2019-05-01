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Изменения в ПДД вынесли на общественное обсуждение

02.05.2019 17:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проект указа об изменениях в правилах дорожного движения вынесен на обсуждение.

Согласно проекту документа, в ПДД планируется закрепить право сотрудников ГАИ останавливать автомобили для проверки документов.

"Отдельные граждане сознательно провоцируют конфликт с сотрудниками ГАИ МВД, обосновывая свою точку зрения отсутствием такого основания остановки транспортного средства как необходимость проверки документов. В целях конкретизации положений законодательства в этой части предлагается внести дополнения в указанную норму",  - говорится в обосновании к проекту указа.

Кроме того, указом планируется изменить такие понятия, как "пешеход", "велосипед", "мопед" и "мотоцикл". В частности, к пешеходам приравняют  людей на средствах персональной мобильности -  самокатах, гироскутерах,  сигвеях и т.д.

Отдельно планируется закрепить так называемое правило двух полос. Согласно проекту, преимущество пешеходу будет считаться предоставленным, если расстояние между автомобилем и человеком в момент пересечения транспортным средством траектории движения пешехода составит две полосы движения и более.

Ряд изменений затронут правила движений велосипедистов и мотоциклистов.

Общественно обсуждение продлится с 2 по 15 мая. С полным текстом проекта указа можно ознакомиться на Правовом форуме Беларуси.

 
 
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Проект указа об изменениях в правилах дорожного движения вынесен на обсуждение. Согласно проекту документа, в ПДД планируется закрепить право сотрудников ГАИ...
 
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