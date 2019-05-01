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Александр Лукашенко: «Я просил создать стройную, чёткую систему и контролировать цены в Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече речь зашла и о ценообразовании. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос находится в первом ряду. И ФПБ должна принимать более активное участие в процессе мониторинга. В своё время Президент просил Федерацию профсоюзов создать чёткую систему контроля.
В итоге вот уже практически два года профсоюзный мониторинг цен проходит на постоянной основе. Ежемесячно рассматриваются 98 наименований продуктов из потребительской корзины. При этом охватывает мониторинг все районы страны. Под контроль попадают магазины шаговой доступности, государственные и негосударственные, сетевая торговля. Ежеквартальный отчёт представляется в правительство и МАРТ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никакого необоснованного роста цен, чёткий контроль и координация ценовой политики, к примеру, Министерством антимонопольного регулирования и торговли, – это то, за что в первую очередь выступают профсоюзы. Как рассказал уже потом в интервью журналистам Михаил Орда, чёткие подходы по ценообразованию намерены выработать на совещании. Президент поручил в самое ближайшее время собрать всех, кто имеет к этому отношение. Также на встрече обсудили изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Так, одно из предложений Федерации профсоюзов касалось краткосрочных контрактов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Ещё один вопрос – возможность страхования на случай банкротства и санации. Федерация профсоюзов предлагает создать специальный страховой компенсационный фонд. Ведь это поможет повысить социальную защищённость работников. Такое предложение глава государства тоже поддержал.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы должны...
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