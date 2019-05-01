Источник материала: Новости Волковыска

Главное управление юстиции Гродненского облисполкома совместно с Гродненской областной коллегией адвокатов, Гродненской областной нотариальной палатой проводит благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан, посвященную празднованию Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

4 мая в нотариальной конторе Волковысского района можно будет получить бесплатные юридические консультации специалистов по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, работы нотариата и загсов, адвокатуры.

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