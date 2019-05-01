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Беларусы победили на архитектурном конкурсе с проектом здания будущего

02.05.2019 18:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуские архитекторы выиграли премию американского ежегодного конкурса Skyscraper Competition 2019. Они представили футуристическую работу, которая призвана спасти экологию нашей страны.

Для справки: Skyscraper Competition – один из самых престижных архитектурных конкурсов в мире. Он проводится с 2006 года. Его уникальность заключается в том, что ни один из проектов в жизни воплотить не получится: не позволяют современные технологии. Но, как считают основатели, пока научный прогресс не останавливается, нужно прыгать выше головы (или хотя бы пытаться).


Команда архитекторов состоит из трех человек: Петра Юрченко, Алексея Кунько, Владислава Сидоренко и Дмитрия Ткачука. Как пишет TUT.by, месте ребята разработали проект «Плавающая башня». Ее конструкция – две летающие сферы, которые соединяют кабели. Причем верхняя сфера обеспечивают движение всего сооружения. Ее шар снаружи покрыт мембранной тканью, в ней накапливается конденсат. «Это позволяет нам собирать тысячи литров воды в день», – пояснил Алексей. Нижняя сфера – резервуар, по задумке она орошает болота.


Со слов беларусов, они понимали, что стандартным небоскребом никого не удивишь. Тогда они вспомнили об экологии Беларуси, точнее – об осушающихся болотах. «Наша идея сработала и впервые за всю историю существования конкурса Беларусь была в нем отмечена», – подытожил Кунько.

 
 
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Беларуские архитекторы выиграли премию американского ежегодного конкурса Skyscraper Competition 2019. Они представили футуристическую работу, которая призвана спасти...
 
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