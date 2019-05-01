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Беларусы победили на архитектурном конкурсе с проектом здания будущего
Источник материала: KYKY>
Беларуские архитекторы выиграли премию американского ежегодного конкурса Skyscraper Competition 2019. Они представили футуристическую работу, которая призвана спасти экологию нашей страны.
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Беларуские архитекторы выиграли премию американского ежегодного конкурса Skyscraper Competition 2019. Они представили футуристическую работу, которая призвана спасти...
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