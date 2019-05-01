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Исследование: богатые люди часто переоценивают себя
Источник материала: KYKY>
Эксперты из Лондонского университетского колледжа и Австралийского университета провели любопытное исследование. Они выяснили, что богатые люди зачастую понятия не имеют, о чем говорят, и переоценивают свои способности. Об этом
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Эксперты из Лондонского университетского колледжа и Австралийского университета провели любопытное исследование. Они выяснили, что богатые люди зачастую...
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