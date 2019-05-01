Исследование: богатые люди часто переоценивают себя

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Эксперты из Лондонского университетского колледжа и Австралийского университета провели любопытное исследование. Они выяснили, что богатые люди зачастую понятия не имеют, о чем говорят, и переоценивают свои способности. Об этом сообщает The Washington Post.



Современные философы нашего времени считают, что наиболее характерная черта современной культуры – попытка играть роль эксперта, когда это ни разу не так. Поэтому ученые устроили эксперимент: они собрали участников и предложили им оценить свои знания по 16 математическим темам. Диапазон вариантов – от «никогда об этом не слышал» до «хорошо знаю, разбираюсь». Причем некоторые из тем были вымышленными: например, «правильные цифры» и «декларированные дроби». Удивительно, но многие респонденты оценили свои навыки в фиктивных областях слишком высоко.



Исследование показало, что мужчины гораздо чаще женщин завышают свои возможности, как и богатые по отношению к бедным. Ученые советуют относиться к людям, которые явно хвастаются своими «талантами», со здоровым скептицизмом. С другой стороны, это многое объясняет: навык «игры в имитацию» может быть полезен в определенных ситуациях – например, во время собеседования.