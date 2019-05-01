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4 мая состоятся мероприятия, посвящённые 75-летию Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского
02.05.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мероприятие пройдет 4 мая 2019 года, но «точкой отсчета» истории Брестской пограничной группы является 1 мая 1944 года, когда из личного состава частей Забайкальского пограничного округа был сформирован 86-й пограничный отряд. Ему было суждено охранять западную границу СССР в районе Бреста. Брестская пограничная группа – соединение, которое всегда было в числе лучших не только на территории Беларуси, но и на пространстве бывшего Советского Союза. И сегодня брестские пограничники с честью несут возложенные на них задачи по охране рубежей нашего государства.
Торжественные мероприятия начнутся в 13.00 с построения личного состава пограничной группы и ветеранов пограничной службы в мемориальном комплексе Героям - «Стражам границ», чтобы, по сложившейся традиции, почтить память тех, кто погиб в боях за свободу и независимость нашей Родины. Состоится церемония возложения венков к подножию мемориала и торжественное прохождение личного состава.
В 14.00 в Брестском областном драматическом театре состоятся торжественное собрание, церемония награждения отличившихся пограничников и праздничный концерт, посвященный 75-летию пограничной группы.
В концерте примут участие творческие коллективы Бреста и Минска, а также военный оркестр Брестской Краснознаменной пограничной группы им. Ф.Э.Дзержинского.
Приглашены для участия в мероприятии:
- Председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Лаппо Анатолий Петрович;
- Председатель Брестского областного исполнительного комитета Лис Анатолий Васильевич;
- Помощник Президента Республики Беларусь по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович;
- Председатель Брестского областного Совета депутатов Наркевич Юрий Иосифович;
- Председатель Минского городского исполнительного комитета Сивак Анатолий Александрович;
- Председатель Брестского городского исполнительного комитета
- Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич;
- Глава администрации Московского района г. Бреста Дашкевич Вячеслав Васильевич;
- Глава администрации Ленинского района г. Бреста Милошевский Валентин Станиславович;
- руководители силовых структур области;
- командиры воинских частей органов пограничной службы Республики Беларусь.
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