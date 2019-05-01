4 мая состоятся мероприятия, посвящённые 75-летию Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского

Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие пройдет 4 мая 2019 года, но «точкой отсчета» истории Брестской пограничной группы является 1 мая 1944 года, когда из личного состава частей Забайкальского пограничного округа был сформирован 86-й пограничный отряд. Ему было суждено охранять западную границу СССР в районе Бреста. Брестская пограничная группа – соединение, которое всегда было в числе лучших не только на территории Беларуси, но и на пространстве бывшего Советского Союза. И сегодня брестские пограничники с честью несут возложенные на них задачи по охране рубежей нашего государства.



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Торжественные мероприятия начнутся в 13.00 с построения личного состава пограничной группы и ветеранов пограничной службы в мемориальном комплексе Героям - «Стражам границ», чтобы, по сложившейся традиции, почтить память тех, кто погиб в боях за свободу и независимость нашей Родины. Состоится церемония возложения венков к подножию мемориала и торжественное прохождение личного состава.

В 14.00 в Брестском областном драматическом театре состоятся торжественное собрание, церемония награждения отличившихся пограничников и праздничный концерт, посвященный 75-летию пограничной группы.



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В концерте примут участие творческие коллективы Бреста и Минска, а также военный оркестр Брестской Краснознаменной пограничной группы им. Ф.Э.Дзержинского.

Приглашены для участия в мероприятии:

- Председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Лаппо Анатолий Петрович;

- Председатель Брестского областного исполнительного комитета Лис Анатолий Васильевич;

- Помощник Президента Республики Беларусь по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович;

- Председатель Брестского областного Совета депутатов Наркевич Юрий Иосифович;

- Председатель Минского городского исполнительного комитета Сивак Анатолий Александрович;

- Председатель Брестского городского исполнительного комитета Рогачук Александр Степанович;

- Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич;

- Глава администрации Московского района г. Бреста Дашкевич Вячеслав Васильевич;

- Глава администрации Ленинского района г. Бреста Милошевский Валентин Станиславович;

- руководители силовых структур области;

- командиры воинских частей органов пограничной службы Республики Беларусь.