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Жители города Береза просят благоустроить рекреационную зону

02.05.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По инициативе организации «За свой город» начат сбор подписей под обращением к местным властям.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65840.php

Жители города Береза просят благоустроить рекреационную зону

«Мы считаем, что единственное разрешенное место для купания, расположенное за Северным городком в нашем городе не отвечает необходимым современным требованиям к местам массового купания и отдыха. Водоем мелководный для взрослых, дно заилено, береговая линия требует песчаной подсыпки, место для купания не обозначено в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» - комментирует проблему местная активистка организации «За свой город» Татьяна Тарасевич.

Общественные активисты решили воспользоваться статьей 35 «Инициатива граждан по принятию решений Совета» Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» и просят внести в повестку дня сессии Березовского районного Совета депутатов вопрос «О реконструкции водоема пруд №1 г. Березы».

«В соответствии с законодательством мы подготовили проект решения на сессию депутатов. Он состоит из двух пунктов. Во первых, на основании ст.13 п.2.4. Водного кодекса Республики Беларусь мы просим провести ряд комплексных гидротехнических мероприятий, направленных на благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии пруда №1 в г. Береза. Во вторых, ответственность за проведение гидротехнических работ мы просим возложить на Березовский районный исполнительный комитет», - комментирует предложения жителей Березы Валентин Лазаренков, руководитель правового центра организации «За свой город».

«На наш взгляд гидротехнический комплекс мероприятий должен включать в себя следующие пункты: а) углубление дна водоема для купания взрослых в соответствии с Правилами; б) песочная подсыпка береговой линии и ниже линии уреза воды в местах купания детей и взрослых; в) удаление тины и ила в местах для купания детей и взрослых; г) обозначение в соответствии с Правилами п.п. 12 и 13 места для купания детей и для купания взрослых; д) благоустройство прибрежной территории» - добавляет Татьяна Тарасевич.

Местные активисты в соответствии с Законом о местном управлении и самоуправлении просят пригласить их принять участие в сессии Березовского районного Совета депутатов и предоставить слово для обоснования включения в повестку дня данного проекта.

Напомним, что организация «За свой город» оказывает помощь жителям регионов в решении местных проблем.

 
 
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  По инициативе организации «За свой город» начат сбор подписей под обращением к местным властям. «Мы считаем, что единственное разрешенное место для купания,...
 
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