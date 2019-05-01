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В парке воинов-интернационалистов г. Бреста состоялся концерт

02.05.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В день праздника труда – 1 мая 2019 года в парке воинов-интернационалистов состоялся концерт, организованный силами вокальных и хореографических коллективов областного дворца культуры профсоюзов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65839.php

В парке воинов-интернационалистов г. Бреста состоялся концерт


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65839.php

В парке воинов-интернационалистов г. Бреста состоялся концерт

Перед началом концертной программы к зрителям со словами поздравления с праздником, пожеланиями мира, добра и дальнейших успехов в созидательном труде на благо нашей страны обратились председатель городской профсоюзной организации Валентина Андреевна Тимошук и заместитель председателя Брестского городского совета депутатов Валерий Васильевич Тарасов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65839.php

В парке воинов-интернационалистов г. Бреста состоялся концерт

В этот день с открытой сцены парка воинов-интернационалистов звучали давно известные и современные песни в исполнении народного ансамбля «Берестье», хора ветеранов ДК профсоюзов, народного хора ОАО «Беларусбанк», а также были представлены танцевальные номера в исполнении ансамбля танца «Ровесник», «Ассорти» и другие.

 
 
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  В день праздника труда – 1 мая 2019 года в парке воинов-интернационалистов состоялся концерт, организованный силами вокальных и хореографических коллективов...
 
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