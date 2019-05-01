Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте

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Дата
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Название мероприятия
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Место проведения, время
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04.05.2019
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Акция Памяти, возложение венков, митинг
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Гарнизонное кладбище. Начало в 09.45
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04.05.2019
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Праздник Московского района, посвященный Дню Победы
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Микрорайон Южный (сквер). Начало в 15.30
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06-10.05.2019
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Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи»
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Брестский музыкальный колледж, Брестская крепость-герой, парк культуры и отдыха, учреждения культуры города, храмы города
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08.05.2019
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Концерт участников Международного хорового фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи»
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Брестский государственный музыкальный колледж им.Г.Ширмы. Начало в 17.00
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09.05.2019
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Концертная программа народного вокального ансамбля «Рамонкі» и образцового ансамбля мажореток «Виктори» Брестского городского центра культуры
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Сквер Пограничников. Начало в 09.30
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09.05.2019
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Шествие колонны руководства области и города, ветеранов, военнослужащих Брестского гарнизона, актива общественных организаций и участников акции «Беларусь помнит»
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Проспект Машерова – Брестская крепость-герой Начало в 10.00
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09.05.2019
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Церемония возложения цветов к Вечному огню, венков к плитам мемориала, митинг.
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Брестская крепость-герой. Начало в 11.00
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09.05.2019
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Праздничный концерт, посвященный Дню Победы участников хорового фестиваля
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Брестская крепость-герой. Начало в 12.00
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09.05.2019
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Концерт Брестского городского духового оркестра «Память сердца»
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Брестская крепость-герой. Начало в 13.00
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09.05.2019
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Музыкальный марафон «Цветы Победы»
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У Северных ворот Брестской крепости-герой. Начало в 12.00
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09.05.2019
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Концерты творческих коллективов Брестского городского центра культуры
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Парк культуры и отдыха. Начало в 13.00
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09.05.2019
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Гала-концерт участников Международного хорового фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи»
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Парк культуры и отдыха. Начало в 17.00