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Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте

02.05.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65838.php

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте

Дата

Название мероприятия

Место проведения, время

04.05.2019

Акция Памяти, возложение венков, митинг

Гарнизонное кладбище. Начало в 09.45

04.05.2019

Праздник Московского района, посвященный Дню Победы

Микрорайон Южный (сквер). Начало в 15.30

06-10.05.2019

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи»

Брестский музыкальный колледж, Брестская крепость-герой, парк культуры и отдыха, учреждения культуры города, храмы города

08.05.2019

Концерт участников Международного хорового фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи»

Брестский государственный музыкальный колледж им.Г.Ширмы. Начало в 17.00

09.05.2019

Концертная программа народного вокального ансамбля «Рамонкі» и образцового ансамбля мажореток «Виктори» Брестского городского центра культуры

Сквер Пограничников. Начало в 09.30

09.05.2019

Шествие колонны руководства области и города, ветеранов, военнослужащих Брестского гарнизона, актива общественных организаций и участников акции «Беларусь помнит»

Проспект Машерова – Брестская крепость-герой Начало в 10.00

09.05.2019

Церемония возложения цветов к Вечному огню, венков к плитам мемориала, митинг.

Брестская крепость-герой. Начало в 11.00

09.05.2019

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы участников хорового фестиваля

Брестская крепость-герой. Начало в 12.00

09.05.2019

Концерт Брестского городского духового оркестра «Память сердца»

Брестская крепость-герой. Начало в 13.00

09.05.2019

Музыкальный марафон «Цветы Победы»

У Северных ворот Брестской крепости-герой. Начало в 12.00

09.05.2019

Концерты творческих коллективов Брестского городского центра культуры

Парк культуры и отдыха. Начало в 13.00 

09.05.2019

Гала-концерт участников Международного хорового фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи»

Парк культуры и отдыха. Начало в 17.00

Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65838.php

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65838.php

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65838.php

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65838.php

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в г.Бресте

... и ещё мероприятия в городе в разделе АФИША Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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