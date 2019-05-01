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«МОНЮШКО: Жемчужины Оперы» – концерт по случаю 200-летней годовщины со дня рождения композитора

02.05.2019 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте и Брестский академический театр драмы приглашают на концерт, посвящённый 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко – отца польской и белорусской национальной оперы, который состоится 21 мая 2019 г. в 19:00 в Брестском академическом театре драмы по ул. Ленина, 21.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65837.php

«МОНЮШКО: Жемчужины Оперы» – концерт по случаю 200-летней годовщины со дня рождения композитора

2019 год официально объявлен Сеймом Республики Польша и ЮНЕСКО Годом Станислава Монюшко. В связи с этой значимой датой в Польше, Беларуси и Литве проходят праздничные мероприятия. В мае – месяце рождения известного композитора – Брестчане получат уникальную возможность насладиться «жемчужинами оперы» Монюшко: на главной сцене Бреста, в большом зале Театра Драмы, пройдёт единственный концерт, в котором прозвучат отрывки из опер «Зимняя сказка», «Галька», «Страшный двор», «Графиня», «Слово чести» и «Сплавщик леса» в исполнении солиста Большого театра — Национальной оперы в Варшаве Артура Янды (бас-баритон) и солистки Варшавской камерной оперы Эвелины Осовской (колоратурное сопрано) в сопровождении Симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением Александра Сосновского.

Станислав Монюшко является признанным классиком, стоящим у истоков формирования классической оперы в Восточной и Центральной Европе. Родился в 1819 году в д. Убель под Минском, а в начале 1830-х годов жил с родителями в Минске и провел там следующие 20 лет своей жизни. Несколько лет жил в Вильнюсе, также жил и работал в Варшаве и много путешествовал по Европе. Автора более 300 произведений, в том числе 9 опер, трёх балетов, восьми оперетт, пяти месс и 268 песен, по праву можно назвать настоящим памятником, каковым его считали историки и музыковеды XIX-ХХ веков, именуя Монюшко «вторым после Шопена». Однако с творческим наследием этого символа общности музыкальной культуры польского и белорусского народов знакомы далеко не все. Оркестровое же исполнение оперных произведений Монюшко в Беларуси является большой редкостью. 21 мая 2019 г. после долгого перерыва музыка Монюшко по-новому зазвучит для 1000-летнего Бреста.

ЭВЕЛИНА ОСОВСКА – колоратурное сопрано. В возрасте семи лет она начала обучение игре на скрипке в Государственной музыкальной школе в Зелёной Гуре. С 2005 года продолжила своё образование в Общеобразовательной музыкальной школе в Познани, которую закончила с отличием. Выпускница вокально-актёрского факультета Музыкальной Академии им. И. Я. Падеревского в Познани, а также Кафедры струнных инструментов, арфы, гитары и скрипичного дела по классу скрипки проф. Войцеха Малинского и ас. Иоанны Крефт. Дебютировала в январе 2019 года, сыграв роль Кунегунды в опере «Кандид» Л. Берштейна в Балтийской опере в Гданьске. С 2018 года сотрудничает с Варшавской камерной оперой. Принимала участие в многочисленных международных мастер-классах, проводимых, в частности, Петром Мичинским, Анной Миколайчик, Ежи Артышем, Ольгой Пасечник, Максимом Поурижинским, Катажиной Янковской, и другими выдающимися исполнителями современности. Сотрудничала с оркестрами, среди которых Поморская филармония, Гожовская филармония, Познанская филармония, Балтийская опера, Большой театр в Познани, MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE, Познанский оркестр Collegium F, Transatlantyk Symphonie Orchestra и Оркестр Музыкальной Академии в Познани.

АРТУР ЯНДА - бас-баритон. Выпускник Музыкального университета им. Ф. Шопена в Варшаве по классу пения Анны Радзееевской и по классу фортепиано проф. Казимежа Гержоды. Как певец, является постоянным гостем польских филармоний, регулярно выступает и записывает диски с ансамблем старинной музыки La Tempesta. В 2008–2017 годах был солистом Варшавской камерной оперы, где исполнял оперы Россини, Моцарта, Доницетти, Бриттена и Генделя. В роли римского проконсула Севера из оперы «Полиевкт» Сигизмунда Краузе (WOK, 2010) он также выступал в Théâtre du Capitole в Тулузе (2011). В мае 2011 года дебютировал в National Theater Mannheim с ролями Полицейского и Прохожего на премьере «Superflumina» современного итальянского композитора Сальваторе Шаррино. В 2016 году дебютировал на фестивале «Варшавская Осень» в роли Il Malaspina в представлении «Luci mie traditrici» С. Шаррино, а также в Большом театре - Национальной опере в Варшаве в роли Збигнева в опере «Страшный двор» С. Монюшко. С 2017 года также выступает во Вроцлавской опере и Новой опере в г. Быдгощ.

Будучи членом Вокального секстета современной музыки «proMODERN» (2012-2015) получил две престижные премии «Фредерик - 2015» – награды Польской музыкальной индустрии в категории «Наиболее выдающаяся запись польской музыки» за альбом «Where are you. Pieces from Warsaw».

В 2018 году получил премию «Фредерик - 2018» в категории «Альбом года – старинная музыка» за запись „Antonio Caldara – Maddalena ai piedi di Cristo”.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Генеральное консульство Республики Польша в Бресте и Брестский академический театр драмы приглашают на концерт, посвящённый 200-летию со дня рождения Станислава...
 
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