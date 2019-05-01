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Лечебный? Трудовой! Что нужно знать о ЛТП в Беларуси
Источник материала: Партизан
Возможно ли вылечить хронический алкоголизм в полной изоляции? Помогает ли востребованная обществом работа освободиться от патологических зависимостей?
В правовом ликбезе от "
Что такое лечебно-трудовой профилакторий?
Лечебно-трудовой профилакторий (сокр. ЛТП) – вид исправительного учреждения закрытого типа, где изолируются граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, и граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Заключенные в ЛТП в обязательном порядке привлекаются к труду.
На территории Беларуси функционирует восемь ЛТП.
Кого могут туда направить?
В лечебно-трудовые профилактории могут направляться:
- граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, были предупреждены о возможности направления в ЛТП и в течение года после данного предупреждения привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических и других веществ;
- граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые дважды в течение года нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в связи с этим были предупреждены о возможности направления в ЛТП и в течение года после данного предупреждения нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, наркотических и других веществ.
Кого не могут направить в ЛТП?
В ЛТП не могут быть направлены:
граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;
беременные женщины;
женщины, воспитывающие детей в возрасте до одного года;
инвалиды I и II группы;
граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахождению в лечебно-трудовом профилактории.
Какая процедура направления человека в ЛТП?
Организация здравоохранения, где было проведено медицинское освидетельствование гражданина, обязана в течение пяти рабочих дней направить в территориальный орган внутренних дел, вынесший постановление о направлении на медицинское освидетельствование, медицинское заключение о наличии либо отсутствии у гражданина заболевания хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и наличии либо отсутствии заболевания, препятствующего его нахождению в ЛТП.
Начальник территориального ОВД или его заместитель в течение десяти дней после получения медицинского заключения выносят предупреждение о возможности направления в ЛТП, если человек в течение года после данного предупреждения будет привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или нарушит трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств и других веществ.
Предупреждение объявляется гражданину с вручением ему копии предупреждения, о чем составляется протокол.
Начальник территориального ОВД или его заместитель в течение десяти дней после получения информации о привлечении гражданина, который предупрежден о возможности направления его в ЛТП, к административной ответственности в течение года после такого предупреждения направляют этого гражданина на медицинское освидетельствование.
После этого они же в течение десяти дней после получения медицинского заключения, подтверждающего, что гражданин является больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, а также что у него отсутствует заболевание, препятствующее нахождению в ЛТП, подают в суд заявление о направлении этого гражданина в лечебно-трудовой профилакторий.
Кто принимает решение о направлении в ЛТП?
Заявления о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории рассматриваются судом в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Гражданин может быть направлен судом в лечебно-трудовой профилакторий на срок двенадцать месяцев. Доставку граждан в ЛТП осуществляют территориальные органы внутренних дел.
Правозащитники утверждают, изоляция в ЛТП не является санкцией за совершение конкретного административного правонарушения, а выносится в связи с болезнью - хроническим алкоголизмом и совершенными им прежде правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения, за которые он уже понёс наказание в рамках административного судопроизводства.
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