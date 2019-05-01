Лечебный? Трудовой! Что нужно знать о ЛТП в Беларуси

Весны " рассказываем, что такое лечебно-трудовые профилактории в современной Беларуси. В правовом ликбезе от "" рассказываем, что такое лечебно-трудовые профилактории в современной Беларуси.





Что такое лечебно-трудовой профилакторий?





Лечебно-трудовой профилакторий (сокр. ЛТП) – вид исправительного учреждения закрытого типа, где изолируются граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, и граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Заключенные в ЛТП в обязательном порядке привлекаются к труду.





На территории Беларуси функционирует восемь ЛТП.





Кого могут туда направить?





В лечебно-трудовые профилактории могут направляться:





- граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, были предупреждены о возможности направления в ЛТП и в течение года после данного предупреждения привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических и других веществ;





- граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые дважды в течение года нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в связи с этим были предупреждены о возможности направления в ЛТП и в течение года после данного предупреждения нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, наркотических и других веществ.









Кого не могут направить в ЛТП?





В ЛТП не могут быть направлены:





граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;





граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;

беременные женщины;





женщины, воспитывающие детей в возрасте до одного года;





инвалиды I и II группы;





граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахождению в лечебно-трудовом профилактории.





Какая процедура направления человека в ЛТП?





Организация здравоохранения, где было проведено медицинское освидетельствование гражданина, обязана в течение пяти рабочих дней направить в территориальный орган внутренних дел, вынесший постановление о направлении на медицинское освидетельствование, медицинское заключение о наличии либо отсутствии у гражданина заболевания хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и наличии либо отсутствии заболевания, препятствующего его нахождению в ЛТП.





Начальник территориального ОВД или его заместитель в течение десяти дней после получения медицинского заключения выносят предупреждение о возможности направления в ЛТП, если человек в течение года после данного предупреждения будет привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или нарушит трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств и других веществ.





Предупреждение объявляется гражданину с вручением ему копии предупреждения, о чем составляется протокол.

Начальник территориального ОВД или его заместитель в течение десяти дней после получения информации о привлечении гражданина, который предупрежден о возможности направления его в ЛТП, к административной ответственности в течение года после такого предупреждения направляют этого гражданина на медицинское освидетельствование.





После этого они же в течение десяти дней после получения медицинского заключения, подтверждающего, что гражданин является больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, а также что у него отсутствует заболевание, препятствующее нахождению в ЛТП, подают в суд заявление о направлении этого гражданина в лечебно-трудовой профилакторий.





Кто принимает решение о направлении в ЛТП?





Заявления о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории рассматриваются судом в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.





Гражданин может быть направлен судом в лечебно-трудовой профилакторий на срок двенадцать месяцев. Доставку граждан в ЛТП осуществляют территориальные органы внутренних дел.





Правозащитники утверждают, изоляция в ЛТП не является санкцией за совершение конкретного административного правонарушения, а выносится в связи с болезнью - хроническим алкоголизмом и совершенными им прежде правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения, за которые он уже понёс наказание в рамках административного судопроизводства.







В каких условиях находятся люди, направленные в ЛТП?





Закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» предусматривает, что лица, содержащиеся в ЛТП, пользуются теми же правами, что и граждане Республики Беларусь, но с некоторыми ограничениями. Эти ограничения вытекают из необходимости обеспечения принудительной изоляции и медико-социальной реабилитации с принудительной работой, как это предусмотрено законом.





Устанавливается распорядок дня ЛТП, который должен предусматривать в отношении содержащихся в нем граждан:





восьмичасовой сон;





время, предназначенное для личной гигиены;





время приема пищи;





рабочее время;





время дежурства;





время, предназначенное для медико-социальной реадаптации (якобы лечебные мероприятия проводятся на добровольной основе и только при желании пациента);





личное время (три часа ежедневно);





время, предназначенное для осуществления проверок наличия граждан, находящихся в ЛТП.





На практике это означает, что лица, содержащиеся в ЛТП, не имеют права самовольно его покидать, обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, за ними устанавливается контроль и надзор.





В отношении изолированных лиц используется личный досмотр, досмотр личных вещей. Им не разрешается держать личные документы, деньги (либо другие запрещенные предметы).





Статья 16 Закона предусматривает применение физической силы и специальных средств сотрудниками ЛТП и военнослужащими внутренних войск в отношении изолированных лиц в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.





Что включает в себя медико-социальная реадаптация?





Согласно Закону, медико-социальная реадаптация граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, включает:





оказание медицинской помощи;





обеспечение лекарственными средствами;





оказание психологической помощи;





профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;





профессиональную ориентацию;





восстановление и поддержание родственных связей;





повышение культурного уровня и создание условий для самообразования;

труд;





воспитательное воздействие.



Почему ЛТП – одна из форм незаконного лишения свободы?





Правозащитники оценивают систему ЛТП как содержание под стражей, лишение свободы вне рамок уголовного преследования, не в связи с совершением преступления.





При этом они отмечают, что помещение в ЛТП нарушает конституционные права в части, которая гласит, что лишение свободы может быть только в отношении лица, совершившего уголовное преступление на основе приговора суда. Тем не менее, продолжительность и условия изоляции в ЛТП во многом сравнимы с лишением свободы, и в соответствии с международным нормами в области прав человека является ничем иным, как лишением свободы.





Кроме того, алкоголизм не включен в список социально-опасных заболеваний, лечение которых проводится принудительно в закрытых учреждениях.





Опыт работы правозащитников «Весны» показывает, что многие попадают в ЛТП повторно, а тех, кто выходит после ЛТП в ремиссию, единицы.









Как система ЛТП связана с принудительным трудом?





Лица, содержащиеся в ЛТП, согласно ст. 47 Закона, обязаны работать. Отказ от трудоустройства или самостоятельное прекращение работы влекут наложение мер дисциплинарного воздействия: размещение в дисциплинарной комнате сроком до 10 суток. Наличие нескольких дисциплинарных взысканий влечет за собой увеличение срока пребывания в ЛТП до 6 месяцев по решению суда.





Однако, статья 14 Конституции Республики Беларусь устанавливает работу как право, а не как обязанность. Таким образом, принудительное привлечение к труду граждан, предусмотренное Законом, находится в полном противоречии с Конституцией, поскольку применяется вне рамок исполнения приговора суда в связи с совершенным преступлением.





Кроме того, принудительный труд заключенных ЛТП оплачивается по-разному. Те из заключенных, которые имеют рабочие специальности, могут заработать на производстве в ЛТП и за его пределами до 400-500 рублей.





Неожиданно в привилегированном положении оказываются граждане, лишенные родительских прав в отношении несовершеннолетних детей и обязанные оплачивать расходы по их содержанию: их трудоустраивают на те рабочие места, где размер заработной платы позволяет возмещать расходы государства по содержанию их детей.





Остальные заключенные ЛТП либо не работают, либо работают за символическое вознаграждение.





При этом из заработной платы и приравненных к ней доходов граждан, находящихся в ЛТП, удерживается стоимость питания, одежды и обуви, коммунальных услуг в течение срока нахождения гражданина в ЛТП до полного ее погашения.