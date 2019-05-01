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Странно как-то: министр связи ничего не знает об аресте главы "Белтелекома"

02.05.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган не обладает официальной информацией о якобы произошедшем задержании главы «Белтелекома».

«Понятно, что вопрос волнует многих. Официальной информации у меня на данный момент нет», — заявил Шульган 2 мая на пресс-конференции в Минске.

В то же время он отметил, что показатели деятельности «Белтелекома» «достаточно высоки и каких-то нареканий у Министерства связи нет».


Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам.

В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.


РУП «Белтелеком» — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.
 
Теги: Минск
 
 
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Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган не обладает официальной информацией о якобы произошедшем задержании главы «Белтелекома».
 
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