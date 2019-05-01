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Странно как-то: министр связи ничего не знает об аресте главы "Белтелекома"
Источник материала: Партизан
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган не обладает официальной информацией о якобы произошедшем задержании главы «Белтелекома».
«Понятно, что вопрос волнует многих. Официальной информации у меня на данный момент нет», — заявил Шульган 2 мая на пресс-конференции в Минске.
В то же время он отметил, что показатели деятельности «Белтелекома» «достаточно высоки и каких-то нареканий у Министерства связи нет».
Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам.
В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.
РУП «Белтелеком» — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.
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Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган не обладает официальной информацией о якобы произошедшем задержании главы «Белтелекома».
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