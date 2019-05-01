«Понятно, что вопрос волнует многих. Официальной информации у меня на данный момент нет», — заявил Шульган 2 мая на пресс-конференции в Минске





В то же время он отметил, что показатели деятельности «Белтелекома» «достаточно высоки и каких-то нареканий у Министерства связи нет».





Информация о задержании гендиректора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова появилась в СМИ 29 апреля , однако официально ее никто не подтвердил. , однако официально ее никто не подтвердил.





Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам.





В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.





он отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком . По слухам,



