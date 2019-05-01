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Лукашенко: Литва политизирует тему строительства БелАЭС
02.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь хочет выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом в Минске.
«Надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции – тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», – сказал белорусский лидер.
Напомним, что на территории Беларуси строится новая
Также президент добавил, что Беларусь и Литва имеют общее историческое прошлое и это должно подкреплять развитие двусторонних отношений и сегодня.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом.
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