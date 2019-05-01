Лукашенко: Литва политизирует тему строительства БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь хочет выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом в Минске.

«Надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции – тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», – сказал белорусский лидер.

Напомним, что на территории Беларуси строится новая АЭС всего в 50 км от Вильнюса. Литва выступает против этого проекта. Александр Лукашенко подчеркнул, что основа взаимодействия стран – это их торгово-экономическое сотрудничество. Миллионы тонн белорусских товаров переправляются через литовские порты. Жители двух стран приезжают друг к другу, как туристы.

Также президент добавил, что Беларусь и Литва имеют общее историческое прошлое и это должно подкреплять развитие двусторонних отношений и сегодня.