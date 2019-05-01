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Макей открыл выставку "Путешествие по Рейну" из собрания Национального музея Лихтенштейна

02.05.2019 19:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в открытии выставки "Путешествие по Рейну" из собрания Национального музея Лихтенштейна, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В Национальном художественном музее Республики Беларусь министр иностранных дел Владимир Макей выступил с приветственным словом на церемонии открытия выставки пейзажной графики художника XIX века Иоганна Людвига Блойлера "Путешествие по Рейну" из собрания Национального музея Лихтенштейна", - говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов, директор Национального музея Лихтенштейна Райнер Фоллькоммер, протоиерей Федор Повный, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, культурных и академических кругов.

Выставка носит ответный характер – с 27 марта по 10 июня 2019 г. в Национальном музее Лихтенштейна проходит выставка белорусских икон XVII-XIX вв. из коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь.

Выставочный проект, который реализуется при содействии МИД Беларуси и посольства Беларуси в Швейцарии, приурочен к 300-летию Княжества Лихтенштейн и 80-летию Национального художественного музея Республики Беларусь.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Беларуси выразил уверенность в том, что осуществление совместных проектов в сфере культуры внесет весомый вклад в развитие двусторонних отношений между Беларусью и Лихтенштейном, имеющих хорошие перспективы и серьезный потенциал. 

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в открытии выставки "Путешествие по Рейну" из собрания Национального музея Лихтенштейна, сообщили...
 
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