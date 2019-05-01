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Беларусь победила Словению на ЧМ по хоккею Нур-Султане

02.05.2019 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сборная Беларуси по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею в Нур-Султане в дивизионе 1. Команда Андрея Сидоренко обыграла сборную Словении – 4:1.

Беларусь победила Словению на ЧМ по хоккею Нур-Султане
"Благодарю ребят за то, что проявили характер. У нас был сложный второй период. Однако команда оправдала доверие и добилась результата", - прокомментировал победу своих подопечных А.Сидоренко.

Ранее сборная Беларуси одержала победы над командами Литвы и Венгрии.

В субботу, 4 мая, сборная Беларуси сыграет с командой Казахстана, а 5 мая – с Южной Кореей. Победитель группы получит право выступать на чемпионате мира-2020 в элитном дивизионе.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею в Нур-Султане в дивизионе 1. Команда Андрея Сидоренко обыграла сборную Словении – 4:1.
 
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