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Беларусь победила Словению на ЧМ по хоккею Нур-Султане
Источник материала: Интерфакс
Сборная Беларуси по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею в Нур-Султане в дивизионе 1. Команда Андрея Сидоренко обыграла сборную Словении – 4:1.
Ранее сборная Беларуси одержала победы над командами Литвы и Венгрии.
В субботу, 4 мая, сборная Беларуси сыграет с командой Казахстана, а 5 мая – с Южной Кореей. Победитель группы получит право выступать на чемпионате мира-2020 в элитном дивизионе.
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Сборная Беларуси по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею в Нур-Султане в дивизионе 1. Команда Андрея Сидоренко обыграла сборную Словении – 4:1.
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