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На Шри-Ланке из-за угрозы новых терактов вторую неделю подряд отменяют католические службы

02.05.2019 18:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить службы вторую неделю подряд после того, как власти сообщили о возможных новых атаках боевиков, связанных с террористической группировкой ИГ, передает агентство Associated Press (AP).

В частности, архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит отменил воскресные службы на этой неделе.

В то же время лидеры исламской общины Шри-Ланки призвали мусульман принять участие в пятничной молитве. Однако руководство мусульманской общины Шри-Ланки попросило власти о повышенных мерах безопасности.

AP отмечает, что подозреваемые в связях с террористами, устроившими серию терактов 21 апреля, до сих пор не пойманы. Кроме этого, поступала информация от разведслужб, что боевики могут предпринять атаки против министров правительства Шри-Ланки.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По уточненным данным, число погибших составило 257 человек, среди них - более 40 иностранцев.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка ИГ.

Накануне полиция обнародовала имена и фотографии девяти смертников, которые, по данным властей, осуществили теракты 21 апреля - все они принадлежали к местной группировке "Таухид джамаат"

 
 
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Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить службы вторую неделю подряд после того, как власти сообщили о возможных новых атаках боевиков, связанных с...
 
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