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«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

02.05.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В реализации проекта «деревня будущего» важно вместе с производством развивать и социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 мая на это обратила внимание глава Администрации Президента во время посещения агрогородка Мичуринская в Гомельской области.

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

Наталья Кочанова посетила здесь среднюю школу – передала детям набор футбольных мячей. В Доме культуры ознакомилась с планами по созданию музея.

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

Также оценила работу местного сельхозпредприятия «Брилево». Оно специализируется на выращивании овощей, фруктов и племенном животноводстве. Предприятие работает рентабельно. Плюс ко всему – здесь создано более 400 рабочих мест.

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
При посещении этих организаций и учреждений, в целом Гомельской области, конечно, мы, прежде всего, делаем акцент на выполнении поручений главы государства.

Очень хорошо, что есть такие примеры. Важно, чтобы были хорошие предприятия, хорошая организация труда, куда люди стремились бы приехать и жить здесь. Обязательно должна развиваться и социальная сфера. Такая задача стоит перед местными органами власти, и Президент про это говорит очень часто, что для человека должны быть созданы все условия.

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

Глава Администрации Президента также посетила центр безопасности в лицее при МЧС. За четыре года его работы обучение прошли практически 60 тысяч детей и взрослых. Посетители с помощью инновационных технологий и тренажеров отрабатывают навыки спасения.

Наталья Кочанова ознакомилась с условиями проживания лицеистов, а также с организацией учебного процесса и досуга.

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области

«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области
 
 
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Новости Беларуси. В реализации проекта «деревня будущего» важно вместе с производством развивать и социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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