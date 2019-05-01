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«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В реализации проекта «деревня будущего» важно вместе с производством развивать и социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 мая на это обратила внимание глава Администрации Президента во время посещения агрогородка Мичуринская в Гомельской области.
Наталья Кочанова посетила здесь среднюю школу – передала детям набор футбольных мячей. В Доме культуры ознакомилась с планами по созданию музея.
Также оценила работу местного сельхозпредприятия «Брилево». Оно специализируется на выращивании овощей, фруктов и племенном животноводстве. Предприятие работает рентабельно. Плюс ко всему – здесь создано более 400 рабочих мест.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Очень хорошо, что есть такие примеры. Важно, чтобы были хорошие предприятия, хорошая организация труда, куда люди стремились бы приехать и жить здесь. Обязательно должна развиваться и социальная сфера. Такая задача стоит перед местными органами власти, и Президент про это говорит очень часто, что для человека должны быть созданы все условия.
Глава Администрации Президента также посетила центр безопасности в лицее при МЧС. За четыре года его работы обучение прошли практически 60 тысяч детей и взрослых. Посетители с помощью инновационных технологий и тренажеров отрабатывают навыки спасения.
Наталья Кочанова ознакомилась с условиями проживания лицеистов, а также с организацией учебного процесса и досуга.
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«Для человека должны быть созданы все условия». Наталья Кочанова посетила аг. Мичуринская в Гомельской области
Новости Беларуси. В реализации проекта «деревня будущего» важно вместе с производством развивать и социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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