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Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

02.05.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновленный стадион «Динамо примет II Европейские игры при любой погоде. И привезенный из Рима огонь соревнований не потухнет. 70 % трибун защищены козырьком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё самое современное: от удобных кресел до огромных экранов и инфокиосков. И даже уникальная безбарьерная среда. Теперь главный вопрос – готовы ли спортсмены? Обновленный стадион «Динамо» покажет всё в самых ярких красках. Ну и церемония открытия будет масштабной.

Корреспондент Вероника Гришкова о новшествах сердца II Европейских игр.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Стадион «Динамо» не впервые будет принимать соревнования такого масштаба. Олимпийский огонь уже горел здесь во время Олимпиады-80. Тогда Минск стал городом-спутником 22-х Игр. В ближайшее время факел снова зажгут, но уже на обновленном стадионе.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Директор сердца Европейских игр рассказывает: изменилось всё. Даже факел сменил прописку – переехал с восточной трибуны на южную. Появилась мощная система освещения – четыре мачты. Они насчитывают почти по сотне прожекторов каждая. Для удобства зрителей установлены два мультимедийных экрана. Количество сидений на трибунах уменьшилось до 22 тысяч, зато они стали комфортнее и надежнее.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Василий Алексеенко, директор стадиона «Динамо»:
Они прошли такой тест болельщиками «Зенита», что можно быть уверенным: сидения выдержат любого. 

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Кроме сотен тысяч болельщиков со всего мира, в Минск через месяц приедут тысячи зарубежных журналистов. 

А это обновленный конференц-зал. Именно здесь победители дадут первые интервью, а журналисты расскажут об этом всему миру. Для этого созданы все условия – зал вмещает 220 человек, организован синхронный перевод на 57 языков мира, установлены большие экраны и шесть переговорных.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Василий Алексеенко:
Это система перевода. Журналисту выдаются наушники. Выбираешь язык и нажимаешь нужную кнопку. Информация приходит в систему управления и выдает перевод.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Информационное сопровождение организовано и для обычных зрителей: появились электронные киоски, в которых можно найти карту и изучить инфраструктуру. 

Установят и три информационные стойки – здесь будет бюро находок, место для зарядки мобильников и возможность регистрации детей с помощью ярких браслетов, чтобы те не потерялись.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»

Вероника Гришкова:
Учтены даже такие мелочи, как антибликовое покрытие. Это удобно не только для спортсменов, но и для всех любителей запечатлеть «Время ярких событий».

Кроме стадиона «Динамо», принимать Европейские игры будут еще 12 спортивных площадок. Это «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», Дворец спорта, «Олимпийский» и другие. Примечательно, что специально к Играм в Минске появились и новые спортивные объекты – в марте 2018 года открылся Дворец гимнастики, который называют одним из лучших в мире, а рядом с «Олимпийским» возвели стадион по пляжному волейболу. И сегодня все они объявили о готовности номер один.

Какой вес выдержат сидения и для чего электронные киоски? Экскурсия по обновлённому стадиону «Динамо»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обновленный стадион «Динамо примет II Европейские игры при любой погоде. И привезенный из Рима огонь соревнований не потухнет. 70 % трибун защищены...
 
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