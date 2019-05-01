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Среди работников в Беларуси всего 24,2% молодежи, а средний возраст трудящихся - 40,6 года

02.05.2019 20:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году в разных отраслях экономики нашей страны было задействовано больше 4,335 миллиона человек. Об этом говорится в статистическом обзоре, который Белстат подготовил к 1 мая. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где трудится больше женщин, а где мужчин, какой средний возраст работников и сколько они в среднем получают.


ain.ua

Согласно статистике, в 2018 году большинство занятых трудилось в промышленности. На ее долю в прошлом году приходилось 23,5% от общей численности занятого населения. На втором месте по количеству работников торговая отрасль, ремонт автомобилей и мотоциклов, там занято 14,4% работников.

В сфере услуг было занято 60,9% работающих людей. Причем количество женщин в два с лишним раза превышает число работающих там мужчин — 68,5%.

По данным выборочного обследования уровень занятости населения республики в прошлом году был на уровне 67,5%, в том числе среди населения, находящегося в трудоспособном возрасте — его 83%.

Средний возраст занятых в прошлом году — 40,6 года. Больше всего было работников в возрасте от 30 до 34 лет, их 91,5%. Удельный вес молодежи в возрасте до 31 года составил всего 24,2%.

За 2018 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в Беларуси без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 958,1 рублей.

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Национальный статистический комитет рассказал, сколько белорусов, в каком возрасте и в каких отраслях трудилось в прошлом году.
 
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